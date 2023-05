Expert helpt je parfum kiezen voor Moederdag: “Merendeel van de vrouwen zet deze geur bovenaan haar top 3”

Volgend weekend vieren we mama’s en daar hoort een cadeau bij. Komt goed, want met een parfum maak je zo goed als elke vrouw blij. Welke je best koopt? Dankzij een enquête weten we waar de gemiddelde Vlaamse vrouw het meest van houdt en ook een parfumeur deelt tips om de gepaste geur voor moederlief te vinden.

Met een goedgekozen parfum zeg je: ik heb aan je gedacht en speciaal voor jou iets lekkers uitgekozen. Het geschenk prijkt niet voor niets ieder jaar opnieuw in de top 3 van cadeaus die we het liefst ontvangen. Bovendien wisselen de meesten onder ons graag af van parfum, zegt Kristof Lefebre, ‘neus’ bij het Belgische parfumhuis MIGLOT. Samen met onderzoeksbureau iVox vroegen ze 2.000 Belgen naar hun parfumgewoontes.

Daaruit bleek dat de gemiddelde parfumdrager 4 flesjes in de kast heeft staan. Wisselen doen we meestal naargelang de gelegenheid — een dag op het werk versus een avondje uit — maar ook de seizoenen en onze stemming. Kortom, we houden van variatie. Al helemaal als die in de vorm van een cadeautje komt.

Quote Gingen jullie ooit samen shoppen en vond ze een bepaalde geur heerlijk? Dan is het heel attent als je dat flesje stiekem koopt. Parfumeur Kristof Lefebre

Maar net dat is geen gemakkelijke opdracht. “Het is al een hele uitdaging om een luchtje voor jezelf te kiezen, laat staan voor iemand anders”, glimlacht de parfumeur. “Een veilige optie zijn ontdekkingspakketten of minisprays in combinatie met een geschenkbon.”

“Bijzonder wordt het pas als je een geur linkt aan een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld: gingen jullie ooit samen shoppen en vond ze een bepaalde geur heerlijk? Dan is het heel attent als je dat flesje stiekem koopt. In feite geef je een gedeelde herinnering cadeau en wordt het een stukje unieker dan het zoveelste klassieke parfum.”

“Zeker even leuk: haar verrassen door haar mee te nemen naar een parfumwinkel waar ze een parfum mag kiezen. Op die manier koppel je er een ervaring aan. In plaats van een standaard parfum dat lukraak uit een winkelrek geplukt is, maak je er een gezamenlijke belevenis van.”

Het merendeel van de vrouwen (56 procent) zet bloemengeuren bovenaan haar top drie van lievelingsparfums. Het populairst is een elegant en tijdloos bloemig parfum. Binnen de categorie heb je daarnaast nog veel variatie: pioenroos of magnolia ruikt fris en luchtig, roos en jasmijn behoren tot de klassiekers terwijl tuberoos en lelie net heel sensueel zijn.

1. Lanvin, Les Fleurs de Lanvin Sunny Magnolia, 48,90 euro (90 ml) bij April

2. Jimmy Choo, Rose Passion, 98,90 euro (100 ml) bij ICI PARIS XL

3. Nanko, Fleurs Secretes, 43 euro (100 ml) bij nankoskincare.com

4. The Body Shop, Full Rose Eau de Parfum, 49 euro (75 ml) bij The Body Shop

Nog zo’n publiekslieveling is citrus. Liefst 47 procent van de vrouwen houdt van frisse aroma’s à la mandarijn, citroen, bergamot en sinaasappel. Heel gek is dat niet, want citrusgeuren staan erom bekend erg veilige parfums te zijn: je stoort er zelden iemand mee en quasi iedereen ruikt ze graag. Een veilige keuze voor eeuwige twijfelaars, dus.

1. Acqua di Parma, Arancia la Spugnatura, 170 euro (100 ml) bij acquadiparma.com

2. Kilian Paris, Blue Moon Ginger Dash, 210 euro (50 ml) bij De Bijenkorf

3. Annayaké, Mood for Tattoo, 70 euro (100 ml) bij Parfuma

4. Maison Francis Kurkdjian, Aqua Celestia Cologne Forte, 175 euro (70 ml) bij Senteurs d’Ailleurs

Opvallend leeftijdsverschil in de enquête: mama’s onder de 55 plaatsten vaker zoete en zwoele geuren in hun top drie. Denk aan geuren uit de keuken, een warme bedwelmende geur zoals vanille, bijvoorbeeld. Of net pittige, zinnelijke parfums op basis van kaneel of kruidnagel.

1. Caudalie, Ange des Vignes, 34,80 euro (50 ml) bij caudalie.com

2. Kayali, Yum Pistachio Gelato | 33, 94,90 euro (50 ml) bij ICI PARIS XL

3. Juliette Has a Gun, Lust for Sun, 125 euro (100 ml) bij Parfuma

4. Marc Jacobs, Daisy Love Paradise, 89,90 euro (50 ml) bij ICI PARIS XL

7 extra parfumweetjes • Belgen hebben gemiddeld 3,7 flesjes parfum in de kast staan. Ongeveer de helft van de parfumfans heeft 1 of 2 flesjes, 28 procent gebruikt er drie of vier en een kwart heeft er zelfs meer dan vijf. • Vooral vrouwen (53 procent) experimenteren graag met verschillende parfums. • Het parfum dat we het liefst bij onszelf ruiken komt niet altijd overeen met de geur die je partner het liefste bij jou ruikt. Zelf gaan we meestal voor bloemig of citrus, terwijl mannen de voorkeur geven aan een zwoele oriëntaalse geur. Quote Onze stemming bepaalt onze geur: 53 procent wisselt van parfum naar gelang zijn of haar mood. • Onze stemming bepaalt onze geur: 53 procent wisselt van parfum naar gelang zijn of haar mood. Ongeveer 45 procent verandert eerder volgens de seizoenen. • We kopen liever één duur parfum (48 procent) dan meerdere goedkope luchtjes (29 procent). • Waarom gebruiken we parfum? 56 procent doet het voor zichzelf, 51 procent wil graag lekker ruiken voor anderen en 39 procent sprayt parfum simpelweg omdat ze er blij van worden. • Parfum aanbrengen doen we liefst in de hals (55 procent). Een minderheid (29 procent) sprayt parfum ook op de kleding en 20 procent gaat voor de polsen en wrijft het dan achter hun oren of in hun hals.

