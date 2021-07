Exclusieve lingerielijn van Sylvie Meis strijkt neer in Belgische ALDI-winkels

Van een frivool lingeriesetje tot een sexy pyjama of kamerjas: vanaf zaterdag 7 augustus kan je de nieuwe kledinglijn terugvinden in alle Belgische ALDI-winkels. De collectie is ontworpen door de Nederlandse presentatrice en topmodel Sylvie Meis. “Ik wilde kledingstukken maken waarin alle vrouwen zich gewoon goed kunnen voelen.”

De Nederlandse presentatrice Sylvie Meis (43) is razend populair in Duitsland, dus eerder ging de Duitse supermarktketen Aldi al met haar in zee. Daar slaat haar lingeriecollectie alvast aan. Niclas Castello, met wie Meis afgelopen zomer in het huwelijksbootje stapte, is grote fan van de collectie. “Hij houdt vooral van de lingerie in zwart kant, dat vindt hij mooi en sexy. En hij vindt de kimonootjes en pyjamaatjes geweldig - liefst als ze openhangen en er een mooie beha onder zit.” De actrice die al borstkanker overwon, was acht jaar getrouwd met ex-voetballer Rafaël van der Vaart. Samen hebben ze een zoon Damián.

“Het is niet alledaags dat we een exclusieve lingeriecollectie van Sylvie Meis kunnen aanbieden in onze winkels”, zegt Sofie Gowy, Category Manager Fashion bij ALDI. “We staan erom gekend meermaals per jaar onze klanten aangenaam te verrassen met producten die je niet meteen verwacht bij ons. Met deze collectie zijn we hierin geslaagd.” Net als ALDI, is het de wens van de Nederlandse ontwerpster om kwalitatieve producten aan te bieden tegen lage prijs. “Ik ben zeer blij dat ik met ALDI een partner aan mijn zijde heb met wie ik mijn collectie voor talloze vrouwen in heel België aan lage prijzen beschikbaar kan stellen”, zegt Sylvie Meis.

Speelse strikjes en hoogwaardig kant

De collectie bestaat onder meer uit lingerie, nachthemden en kamerjassen die in verschillende modellen en maten beschikbaar zijn. Meis maakt voor haar ontwerpen gebruik van elegante stoffen en werkt de setjes af met enkele speelse details zoals strikjes en hoogwaardig kant. Die zorgen volgens het model voor dat tikkeltje extra. De nadruk van de collectie ligt op comfort en feelgood. “Lingerie en nachtkleding zijn een passie van mij”, aldus Meis. “In de ochtend opstaan en je mooi en comfortabel voelen, is belangrijk voor mij. Je start dan de dag met een goed gevoel. Ik wilde kledingstukken maken waarin alle vrouwen zich gewoon goed kunnen voelen.”

De exclusieve collectie bestaat uit vijf items: comfortabele bh’s met passende slipjes, pyjama’s met short, nachthemdjes en kamerjassen. Deze zijn telkens beschikbaar in verschillende maten en stijlen. De bh’s zijn verkrijgbaar in de maten 90A tot en met 100C. De bijpassende slips, pyjama’s, nachthemden en kamerjassen zijn verkrijgbaar in de maten S tot en met L.

