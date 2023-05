EXCLUSIEF. Valerie De Booser (43) en dochter Zita Wauters (18). “‘Uw moeder is een milf’, zeggen mijn vrienden”

18 jaar geleden werd Valerie De Booser (43) mama van Zita Wauters: vandaag een volwassen vrouw met een pittig karakter. “100 mensen per dag zeggen me: ‘Je lijkt zo op je mama.’ Mijn antwoord is dan: ‘What the fuck’”, lacht ze. In hun allereerste interview samen onthullen de twee de schone en scherpe kanten van hun leven in en buiten de spotlights. “Ik liet al veel tranen bij mama. Maar zij ook bij mij.”