EXCLUSIEF. Rik Verheye (36) na zijn rollercoaster in de liefde. “Ik ben zelden zo gelukkig geweest als nu”

Het gaat goed met acteur en tv-maker Rik Verheye (36). Op een zonnige dag in Knokke praat hij met ons over het leven en alle onverwachte bochten die daarbij horen. Na een nogal hectische periode in de liefde, vindt hij nu rust aan de kust. “Er is niks zo fijn als de liefde. Als ik in iets geloof, ga ik vol overgave. Maar intussen weet ik: ik mag niet meer alles inzetten op één persoon.”