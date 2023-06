EXCLUSIEF. Populaire popgodin Camille over haar uiterlijk. “Ik wil niet dat mensen denken: Camille oogt altijd perfect”

“Vrouwen die na 3 stoten klaarkomen hebben we genoeg gezien.” Deze Vlaamse zorgt voor betere seks op onze tv

Philine Janssens (41) is Belgiës eerste intimiteitscoach en leidde al pikante scènes in goede banen voor ‘Knokke Off’, ‘Onder Vuur’ en andere reeksen. “Ik zorg niet voor minder seks op tv, wel voor betere.” Zij grijpt in bij ongewenste erecties of moeilijke standjes en onthult ons haar tools, van tape tot pruik, waarmee ze op de set magie creëert. “Ik maak het voor de acteurs net wat minder ‘echt’.”