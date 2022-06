EXCLUSIEF. Oumi Rayane, verloofde van Remco Evenepoel: “Alles wat je kan bedenken, doe ik voor hem”

Het is het allereerste interview dat Oumaïma Rayane (22) ooit doet. Ze was 17 toen ze viel voor Remco Evenepoel, die jongen uit haar straat. Vandaag is ze verloofd met hem en staat haar leven in het teken van zijn carrière. “Zorgen voor Remco is méér dan een fulltimejob”, vertelt ze. In Spanje, waar Remco stage doet, praat ze vrijuit met ons over hun relatie, haar bestaan als ‘vrouw van’ en haar eigen dromen voor het leven. “Remco ligt bij mijn ouders in de bovenste schuif. Soms zelfs hoger dan ik.”