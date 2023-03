EXCLUSIEF. Metejoor over de roddels en de roem. “Om mijn partner te zijn heb je heel veel geduld nodig”

“Niets is onmogelijk.” 7 nieuwe Barbiepop­pen van powervrou­wen willen meisjes voor STEM doen kiezen

Morgen, op 8 maart, vieren we Internationale Vrouwendag. De perfecte gelegenheid om zeven leidinggevende vrouwen in STEM van over de hele wereld in de schijnwerpers te zetten, dacht speelgoedmerk Barbie. Van de meest voorname professors tot CEO's: deze vrouwen zijn het bewijs dat meisjes alles kunnen.