EXCLUSIEF. Kate Ryan (42) na haar scheiding: “Door mijn drukke zomer heb ik geen tijd om na te denken”

Kate Ryan (42) is recent gescheiden van haar partner, met wie ze drie jaar getrouwd was. Hoewel ze als vrienden uit elkaar gingen, is een zomer vol optredens exact wat ze nodig heeft. “De perfecte afleiding”, zegt ze in onze reeks waarin BV’s vertellen over hun zomerplannen. Voor het eerst vertelt ze hoe het met haar gaat. “In pijn, verdriet en loslaten zit groei. Daar ben ik van overtuigd.”