EXCLUSIEF. Het kwetsbare meisje achter popster Camille: “Ik beleef mijn emoties in mijn hoofd. Ik spreek er niet graag over”

Muzikant Pharrell Williams maakt debuut bij Louis Vuitton: “Ik zag nog nooit zoveel celebs op één modeshow”

In Parijs vond gisteren de modeshow van Louis Vuitton plaats en de hele wereld keek mee. Het was namelijk muzikant Pharrell Williams (50) die voor het eerst verantwoordelijk was voor de 74 looks als nieuwste creatief directeur. De grootste sterren, van Rihanna tot Jay-Z, waren er. En één Antwerpenaar, die wij na het event spraken. “Impressionant.”