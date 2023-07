EXCLUSIEF. Goedele Liekens en dochter Merel (25) over de liefde: “Mijn dochters zijn geen roofkippetjes”

Aleksandra (44) werd verliefd op Edwin (53), die nog een jaar te leven had. “Die geeft niet zo snel op, dacht ik”

Aleksandra (44) was al zes jaar single. “Ik had veel dates. Maar voor geen van die mannen voelde ik iets.” Pas als ze Edwin (53) ontmoet, is ze van slag. Alleen: Edwin is terminaal ziek. De dokters geven hem nog een jaar. Maar Aleksandra waagt de sprong. En dat loopt anders af dan ze voorziet. “Het was alsof ik met Edwin in een romantische film stapte.”