EXCLUSIEF. Dj-trio Swedish House Mafia over hun collectie met IKEA: “Iets nieuws uitbrengen is altijd angstaanjagend”

Hey Mister DJ, put a record on . Alleen staan er in het geval van Swedish House Mafia drie misters aan de draaiknoppen. De wereldberoemde dj’s pakken naast hun allereerste album en wereldtour nu ook uit met een betaalbare collectie voor IKEA, met twintig meubels en accessoires om thuis zelf een muziekstudio in te richten. “In het begin van onze carrière konden ook wij ons geen superduur materiaal veroorloven. We weten wat het is om van nul te beginnen.”

Voor de muziekliefhebbers onder ons heeft Swedish House Mafia geen introductie meer nodig. Maar voor het goede begrip doen we het toch. Sebastian Ingrosso en Steve Angello groeiden als jeugdvrienden samen op in Stockholm en deelden een liefde voor muziek. Later leerden ze Axwell kennen, ook een beginnende dj. De drie begonnen steeds vaker samen te werken, tot ze in 2008 officieel samen naar buiten traden als Swedish House Mafia, simpelweg afgekort als SHM.

The Swedes scoorden wereldwijd succes met megahits als ‘One’ – uitgeroepen als nummer een in de Tomorrowland Top 1000 –, ‘Antidote’, ‘Save the World’ en als klap op de vuurpijl ‘Don't You Worry Child’ (niemand die niet kan meezingen). Eigenhandig zijn ze verantwoordelijk voor de enorme opmars van elektronische dansmuziek (EDM ) in de vroege jaren 2010 en speelden ze hele arena’s en festivalgronden plat.

Swedish House Mafia was bigger than big, tot ze er in 2012 tot grote ontsteltenis van hun fans mee stopten. Om zich te focussen op hun soloprojecten, zeker, maar ook omdat de fun er wat uit was. “Het was meer een kantoorjob geworden”, zeiden ze daar later over. Steve Angello trok in zijn uppie de dj-wereld rond. Axwell & Ingrosso vormden een succesvol duo.

“Geen geld voor fancy materiaal”

Sinds 2019 zijn ze weer een trio, en is het ‘dj-kartel’ weer in werking. Met hervonden adem en goesting. Dit jaar losten ze ‘Paradise Now’, verrassend genoeg hun allereerste studioalbum, en nu zitten ze volop in hun wereldtoernee. En omdat alle goede dingen uit drie bestaan, is er nu hun veelbesproken collab met IKEA.

Om het te schoppen tot wereldwijd aanbeden dj-goden, heb je veel meer nodig dan alleen deftig materiaal. Maar het is een begin, vindt Swedish House Mafia. De wereldsterren hopen met hun OBEGRÄNSAD-collectie de jonge generatie te inspireren en te zien opgroeien tot muziekliefhebbers en – wie weet – muziekproducers. De samenwerking is voor hen ook een heel emotionele zaak, vertelt Steve Angello, duidelijk de spraakwaterval van de groep. “We zijn net zoals alle Zweden opgegroeid met IKEA rondom ons in het huis en onze eerste dj-tafels en studio-opstellingen waren IKEA-hacks.”

Quote We hebben deze collectie gemaakt voor onze jongere zelf, toen wij geen geld hadden voor een fancy vinylspe­ler of een vinyl flip rack. Swedish House Mafia

Ook het uiterst betaalbare aspect van de Zweedse woongigant vinden ze heel belangrijk. Prestige interesseert hen niet en zeker in het huidige economische klimaat is de portemonnee meer dan ooit belangrijk. “De mensen die naar onze muziek luisteren en ernaar streven om zoals ons te worden, zijn vaak jongeren of beginners die zich nog geen superdure draaitafel kunnen veroorloven. In zekere zin hebben we deze collectie gemaakt voor ónze jongere zelf, toen wij geen geld hadden voor een fancy vinylspeler of een vinyl flip rack. We zijn benieuwd hoe mensen van onze hacks hun eigen hacks zullen maken.”

Muziek maak je nu overal

De collectie telt ook behoorlijk wat herinterpretaties van IKEA-klassiekers, zoals de befaamde FRAKTA-shoppingtas. Al bij nagenoeg elke collab (HAY, Off-White ...) liet IKEA het kleinood van drie euro onder handen nemen. “Je neemt deze mee naar de platenzaak of draagt je laptop of koptelefoons ermee”, aldus Ingrosso.

Quote Als ik kijk naar ons en de mensen rondom ons heen, maken we nu muziek onderweg naar ons werk, op de laptop, in de metro, op het vliegtuig of zelfs op restaurant. Swedish House Mafia

Muziek maken wordt immers steeds mobieler. ​​In de jaren 60, 70, 80 en 90 was je aangewezen op grote professionele studio’s en dat is nog steeds belangrijk, maar ze zijn duur om te huren. “Dj’s maken nu muziek onderweg naar het werk, op de laptop, in de metro, op het vliegtuig of zelfs op restaurant. Wij zitten nu bijvoorbeeld in een hotelkamer in Los Angeles met slechts twee kleine speakertjes muziek te maken. Je doet wat je kan met de ruimte die je hebt.”

En dan is er nog de iconische KALLAX-kast. “Net zoals voor vele muziekfans is die voor ons een icoon. Onze slaapkamer stond vol zulke kasten toen we jong waren, volgepropt met vinylplaten.”

Liefde voor vinyl

Geen vinylplaten zonder een vinylspeler. En dus zit er tussen de twintig kleinoden ook een goede ouderwetse vinylspeler, maar dan uitgepuurd en – net zoals alles in de collectie – gitzwart. Het oorspronkelijke idee kwam van Axwell die graag een vinylspeler aan vrienden cadeau wil geven, zonder dat het meteen een arm en een been hoeft te kosten. Iedereen was er meteen voor gewonnen.

Quote We delen allemaal de liefde voor iets fysieks en opgroeien rond vinyl, omdat het een van de mooiste manieren is om muziek te delen en naar muziek te luisteren. Swedish House Mafia

Zelfs in een wereld waar alles digitaler wordt, vinden de mannen van Swedish House Mafia dat tactiele en fysieke nog altijd een meerwaarde. “We delen allemaal de liefde fysieke vinyl, het blijft een van de mooiste manieren om naar muziek te luisteren.” Het apparaat is met 149 euro ook bijzonder scherp geprijsd. “Het was een uitdaging, om het zo betaalbaar te maken. We zijn heel tevreden met het resultaat en de interesse is enorm groot. Ik werd vanmorgen wakker met tien sms’en van mensen die me erom vroegen.”

Gevraagd naar hun favoriet uit de collectie, antwoordt Ingrosso: “Het is als je favoriete kind kiezen, dat lukt ook niet.” En op de vraag of ze zelf spullen ervan gaan gebruiken, schreeuwen ze volmondig: ‘Dat doen we nu zelfs.” En tonen ze prompt de zwarte pantoffels aan hun voeten.

Ze doen er nog wat geheimzinnig over, maar de kans dat ze naar aanleiding van deze samenwerking ook gaan opduiken in enkele IKEA-winkels en er muziek gaan maken is niet geheel onbestaande. De komende weken zullen we dus ongetwijfeld nog heel wat horen van de supergroep.

De OBEGRÄNSAD-collectie is vanaf oktober te koop in alle IKEA-winkels en via ikea.be

