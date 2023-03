EXCLUSIEF. De vonk tussen Lynn Van Royen en Maarten Ketels: “Lynn is belachelijk mooi. Ik kijk echt graag naar haar”

TV Wij keken naar ‘Arcadia’, de reeks van 1 miljoen per aflevering: “Je mag niet zien dat deze reeks uit Vlaanderen komt”

De gloednieuwe fictiereeks ‘Arcadia’, op zondagavonden te zien op Eén, kan bogen op een budget van één miljoen euro per aflevering. Ongezien, voor een Vlaamse productie dan toch. Maar is het resultaat er ook naar? Wat is er in ‘Arcadia’ te zien? En is het goed? Wij bekeken de eerste aflevering. “Je moet niet op begrip rekenen ‘omdat de reeks bij ons is gemaakt’.”