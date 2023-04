EXCLUSIEF. Chef Seppe Nobels en dochter Kaya, die hem veel leert. “Toen zij geboren werd, was ik zelf nog een kind”

“Soms moet ík papa afremmen.” In restaurant Instroom werken Seppe (40) en dochter Kaya Nobels (19) zij aan zij. Onafscheidelijk: dat was ooit anders, want Seppe was een afwezige vader. Misschien was het dat dat het gezin een tijd terug even brak? Gelukkig vonden vader en dochter een manier om nu hechter te zijn dan ooit. “In het begin hamerde hij erop dat ik ‘chef’ moet zeggen.”