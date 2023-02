EXCLUSIEF. Actrice Cathérine Kools (41) openhartig over stoppen met drinken: “De geschiedenis was zich aan het herhalen”

Tournée Minérale: je hebt meer baat bij een alcohol­vrije maand dan je denkt. “Alcohol is nu onze teddybeer. Maar het is ook een wolf in schaapskle­ren”

De vijfde editie van Tournée Minérale start vandaag en de opzet is dezelfde: overleef een maand zonder alcohol. Zo weet je meteen of je relatie met de substantie nog gezond is. Dat lijkt zeker in deze tijden nodig: volgens een analyse van UGent grijpt een kwart van de Vlamingen in de lockdown vaker naar alcohol. Een glaasje verlicht de stress, zorgt voor gezelligheid en een schijn van plezier. Maar wanneer wordt dat onschuldige glaasje een alcoholprobleem? En hoe grijp je in, als je voelt dat het de verkeerde kant opgaat? “Je moet terug naar je fabrieksinstellingen”, zegt ‘Ontwijnen’-coach Jacqueline van Lieshout. “Een kind verlangt toch ook niet ’s avonds naar een glas?”

