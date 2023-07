EXCLUSIEF. Achter de schermen bij Kate Ryan (42): “Ik heb elk weekend luxe en drukte. In mijn privé wil ik dat niet”

EROTISCH VERHAAL. Zaynab kruipt in de huid van Barbie voor Mathieu. “‘Kom je met me spelen’, vraagt ze”

Op weg naar hun vakantiebestemming zegt Zaynab tegen Mathieu dat ze een verrassing voor hem heeft. Een rollenspel, in een knalroze villa. “‘Hey Ken’, zegt ze lief. Haar toon zeemzoet. ‘You wanna go for a ride?’” Zij in een strakke roze jurk, met plots lange blonde lokken. En hij, die met haar mag spelen. “‘Dat jurkje’, zeg ik. Mijn lippen nog steeds bij haar nek. ‘Ik wil het van je lijf scheuren.’”