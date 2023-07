Ex-tennisster Sabine Appelmans openhartig over haar topsport­car­riè­re. “Ik had niet altijd ruimte om te genieten”

“Als ik door mijn dagboeken blader, denk ik: ik had zo’n mooi leven. Helaas heb ik dat toen niet ­altijd zo ervaren.” Topsport tekent een mens, zegt ex-tennisster Sabine Appelmans. Ook mentaal. In de aanloop naar de Olympische Spelen die over een jaar doorgaan, vertelt ze over de druk, de eenzaamheid en de stress. “Er was geen budget om me te laten omringen door een team.”