Ex-Playboy-columniste Yvonne Kroonenberg (72) over oud worden. “Ik ging niet dood. Maar ik ben wel getrouwd”

“We hebben zelf invloed op hoe we ons voelen, meer dan we beseffen.” Boek een minivakantie, maak een optimistische tijdreis of brul mee in de file. Zo simpel is het. Psychologen en een psychiater tippen 8 breinoefeningen die je in minder dan tien minuten een positivo maken. “Het effect van deze oefening blijft maanden later nog merkbaar.”