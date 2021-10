Evy heeft seks met haar buurman in een leegstaand huis: “Hij trok mijn slipje uit met zijn tanden”

Quinten keert al jaren stiekem terug naar jeugdlief­de Imke: “We kunnen gewoon niet van elkaar afblijven”

“Toen we naar huis reden begon ze mij te pijpen terwijl ik achter het stuur zat. Ik heb mijn auto op de pechstrook van de A12 geparkeerd en daar hadden we seks, terwijl auto na auto voorbijreed.” Quinten (43) ontmoet Imke in zijn jonge jaren, aan een bar op de Lokerse Feesten. Er hangt meteen een magnetische aantrekkingskracht tussen hen in. Ze brengen de zomer samen door, en zelfs haar plotse liefde voor iemand anders kan hen niet van elkaar weghouden.

