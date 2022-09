Evy Gruyaert (43) heeft ASS, maar die diagnose bracht haar rust. “Als kind ging ik al gebukt onder mijn angsten”

Birgit Van Mol (54) na de carrières­witch: “Wegens wat rimpels de laan uit gestuurd worden? Absurd”

“Geloof me, een mens is zoveel sterker dan je denkt.” Dat voormalig nieuwslezeres Birgit Van Mol in de media belandde, was toeval. Maar ze groeide uit tot een vaste waarde, ook al slaat ze nu een iets nieuwe weg in. Eentje die ze dankzij haar familiegeluk thuis, herbronnen in de natuur en sport — bóksen zelfs — zelfzeker blijft bewandelen. Of er nu jong talent staat te popelen om haar plaats in te nemen of niet. “Soms lijkt mijn leeftijd wel my middle name. Is die nu zó belangrijk?”

