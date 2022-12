Evi (34) gaat helemaal op in de kerstgekte. “Ik zet nog liever de verwarming lager dan geen lichtjes op te hangen”

Bij Evi (34) slaat de kerstgekte elk jaar opnieuw in vol ornaat toe. Ze is de eerste op de kerstafdeling van het tuincentrum, doet er vijf dagen over om haar huis te versieren en zorgt dat iederee in haar omgeving net zo hard van kerst geniet als zij. Alles klopt tot in de puntjes. “Kinderen van vrienden kunnen hun brief voor de Kerstman in onze brievenbus stoppen. Ik beantwoord ze een voor een.”

“Zodra de eerste kerstafdelingen openen, rep ik me naar de tuincentra. Mijn kerstboom staat het liefst midden oktober al, maar dit jaar was het toen nog 20 graden. Ik heb dus wat langer moeten wachten.”

“Zodra de temperaturen zakken, is het tijd voor kerstwarmte en gezelligheid. Die grijze, donkere wintermaanden wegen op het ­humeur, dat zie je. Zien hoe mensen van onze kerstversiering genieten, maakt me blij. Als anderen in deze periode ook maar een beetje de magie voelen zoals ik die voel, is mijn missie geslaagd.”

“We wonen zelf in een houten chalet, omringd door water. Het ‘kersthuisje’ noemen onze vrienden het. In augustus al begin ik na te denken over de kerstdecoratie. Dit jaar ben ik er vijf dagen mee bezig geweest. Met kerstmuziek op de achtergrond begin ik eraan. Ik schaaf bij en herbegin, tot elk detail klopt. Zelfs het inpakpapier moet juist zijn.”

“Binnen staan twee kerstbomen, eentje in de woonkamer en eentje in de veranda, en elke ruimte in huis krijgt een ‘kerstjasje’. Zelfs in het toilet is het Kerstmis. Ik hou van de traditionele kerstkleuren: rood, groen en bruin. De basis blijft, maar elk jaar breid ik mijn decoratie verder uit. Ik moet me dan echt inhouden. Er zijn grenzen aan het kerstbudget. (lacht)”

Evi’s vriend heeft het kerstgevoel niet zo meegekregen...

“Buiten zijn de ramen beschilderd en op het terras staat nog een kerstboom. Aan de voordeur hangt een zelfgemaakte krans en de hele buitengevel is versierd met lichtjes. Ik zet nog liever de verwarming lager dan geen lichtjes op te hangen. Er is al zoveel stress, dat kerstgevoel kunnen we onszelf niet ontzeggen.”

“Sinds corona staat er ook een kerstbrievenbus in onze voortuin. Kinderen van vrienden en familie kunnen er hun brief voor de Kerstman in stoppen. Ik beantwoord ze een voor een, op kerstbriefpapier én met een rood-witte snoepstok. Daar kruipt best veel tijd in, maar ik geniet ervan om kinderen mee te nemen in de kerstmagie. Vorig jaar zei een collega nog hoe zijn kinderen niet meer in de Kerstman geloven, tot ze een brief van de Kerstman mochten ontvangen.”

“Mijn vriend Koen heeft het kerstgevoel niet zo meegekregen. Komt kerst dichterbij, dan zit hij met de handen in het haar. Hij weet wat eraan komt. Hij geniet vooral van hoe ik ervan geniet, denk ik. Vrienden en familie verklaren me gek, maar genieten graag mee van de kerstsfeer bij ons thuis. Kerstdag vieren we bij mijn ouders, maar op tweede kerstdag schuiven onze beste vrienden bij ons aan tafel. Je huis mooi versieren is leuk, maar Kerstmis draait toch vooral om tijd doorbrengen met elkaar.”

“Samen genieten van lekker eten, een glas wijn, gezelschapsspelletjes spelen ... Dat zijn de dingen waar je achteraf aan terugdenkt, niet die dure ­cadeaus. Al horen pakjes er natuurlijk bij. Ik probeer er altijd een persoonlijke toets aan te geven: een foto, een tekstje ...”

“Vorig jaar heb ik een oldskool nieuwjaarsbrief voorgelezen aan mijn grootvader. Ik wou hem zo wat extra warmte geven na het overlijden van mijn oma. Hem laten voelen dat ik van hem hou. Dat beseffen we vaak pas wanneer het te laat is. Hij spreekt er nog altijd over. Vrienden en familie in de bloemetjes zetten, nog meer dan anders, dat betekent Kerstmis voor mij.”

