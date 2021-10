Even lavendel sprayen op je hoofdkussen en je slaapt beter: werkt dat echt? Een slaapexperte licht toe

Twee spritsjes op je hoofdkussen et voilà: je dommelt vanavond snel en rustig in. Dat beloven de slaapsprays die en masse op de markt zijn. Kan het echt zo simpel zijn? We vragen het aan slaapexperte Annelies Smolders. “De geur die het beste werkt, is die van je partner.”

Slapen is fijn. Slecht slapen is ongelooflijk frustrerend. Geen wonder dat er honderden en duizenden middeltjes op de markt zijn die je aan een betere nachtrust willen helpen. Populaire telgen in die familie? De slaapsprays. Je spritst ze op je hoofdkussen en/of pyjama en zou dan beter slapen. Compleet nieuw zijn ze niet, maar talrijk ondertussen wel.

En populair ook. Een beroemde variant is de ‘Deep Sleep Pillow Spray’ van This Works: die is constant uitverkocht en krijgt lovende reviews. “Ik ben een barslechtse slaper die om de twee, drie uur wakker wordt. Nu gebruik ik die spray al vier nachten en slaap ik zes uur onderbroken door”, schrijft een tevreden gebruiker op de website. Kijken we naar de ingrediëntenlijst, dan spotten we olie van lavendel, kamille en de Indische grassoort vetiver. Bestanddelen die wel vaker terugkomen in zulke sprays. Nou, ze geuren dus sowieso lekker. Maar werken ze ook?

Recht naar de hypothalamus

Slaapexperte Annelies Smolders is de auteur van ‘Start to Sleep’ en ontwikkelde online slaaptherapie. Zij heeft toevallig zelf zo'n ongeopend flesje van de ‘Deep Sleep Pillow Spray’ in haar nachtkastje liggen. Om te testen, weliswaar. “Ik heb hem op hotel gekregen. Ja, ik was nieuwsgierig.” (lachje)

Volledig scherm Annelies Smolders. © rv

“Je moet weten dat onze reuk een heel sterk zintuig is”, zegt Smolders. “De receptoren in onze neus zijn rechtstreeks verbonden met onze hypothalamus in de hersenen. Die reguleert onze hartslag, bloeddruk en hormonen, die onze emoties beïnvloeden. En de hypothalamus reguleert onze slaap- en waakcyclus. Daarom kan geur een effect hebben op al die lichamelijke processen.”

Slaapwetenschappers stelden ook vast dat lavendelolie, een veelgebruikt ingrediënt in slaapsprays, wel degelijk een gunstig effect heeft, zegt Smolders. “De geur ervan kan mensen met hele lichte slaapproblemen vlotter in slaap doen vallen. Het beïnvloedt dus niet de slaap, wel het in slaap vallen. De studies gebruikten wel honderd procent pure, essentiële lavendelolie.”

“Andere onderzoeken tonen aan dat de geur van basilicum, klaver, roos, geranium, jasmijn en sinaasappel eenzelfde effect kan hebben. Die aroma’s maken je rustiger en minder gespannen. We weten ook dat ze al sinds de Romeinse tijd worden ingezet tegen stress. Maar de geur die je het allerbeste in slaap zou brengen? Dat is die van je partner. Een studie stelde vast dat het aroma van je geliefde, al is dat maar een T-shirt in bed, voor minder stress zorgt en minder cortisonen in je bloed, en je zo negen minuten extra slaap zou opleveren.”

Een psychologisch effect?

Complete quatsch zijn ze volgens Smolders dus niet, die slaapsprays. “Er speelt natuurlijk heel waarschijnlijk een psychologisch effect mee. Al is er ook onderzoek gebeurd met honden en zij werden door de geur van bachbloesems significant kalmer tijdens onweer. En honden beseffen niet dat ze aromatherapie ondergaan, hè.”

De conclusie is simpel. “Het kan zeker geen kwaad om zo’n spray te gebruiken”, zegt Smolders. “Zeker als de spray lavendel bevat, en hoe puurder die olie, hoe beter. Maar verwacht absoluut niet de grote wonderen van zo'n spray. Als je echt last hebt van slapeloosheid, zal je niet geholpen zijn. Dan zoek je beter professionele hulp.”

