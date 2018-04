Even goed als koffie: van deze 8 voedingsmiddelen word je ook wakker

goed gevoel

08 april 2018

10u02 0 Nina Over cafeïne doen heel wat verhalen de ronde. Volgens de één zit het boordevol antioxidanten en is het écht het zwarte goud, volgens de ander is het slecht voor de bloeddruk en het hart. Wat er ook van klopt, feit is wél dat het je ochtenden een stuk makkelijker doet verlopen. Maar als je dat bakje troost toch liever laat staan, kunnen deze voedingsmiddelen je óók een oppepper geven.

Zalm

Een stukje zalm zit boordevol omega 3-vetzuren, een stof die ons lichaam uitstekend kan omzetten naar energie. 's Middags een salade met zalm is dan ook een uitstekende remedie tegen de gevreesde namiddagdip.

Belegen kaas

Een halve kaasbol naar binnen werken is misschien niet het beste idee, maar een stukje belegen kaas voorziet je van het aminozuur tyramine. Dit eiwit staat erom bekend een goed effect te hebben op onze hersenen, en ervoor te zorgen dat we alerter zijn.

Zwarte chocolade

Hoe donkerder de chocolade, hoe beter. Al helemaal wanneer het om je energiepeil gaat. Een hoge cacaopercentage heeft namelijk een gunstig effect op onze concentratie.

Chiazaad

Wie voldoende drinkt en dus ook goed gehydrateerd is, voelt zich over het algemeen ook alerter. Precies daarom zijn chiazaadjes bij het ontbijt of de lunch een goede aanvulling. De kleine zwarte zaadjes kunnen tot 12 keer hun eigen gewicht in water vasthouden, en helpen je tijdens de dag dan ook om het water dat je drinkt beter vast te houden. En dat ze ook nog eens boordevol eiwitten en vezels zitten, kan natuurlijk ook geen kwaad.

Bananen

Volgens een studie uit 2012 zouden bananen onze prestaties én energie verbeteren. Meer nog: ze overklassen zelfs de typische energiedrankjes. Eet dus beter een banaan in plaats van een blikje sportdrank achterover te slaan. Lust je geen bananen? Dan hebben peren een gelijkaardig effect.

Amandelen

Een handvol amandelnoten wordt vaak aangeraden als gezonde snack, maar daarnaast zijn ze ook een handig hulpmiddel om een energiedip te vermijden. Ze zitten namelijk boordevol gezonde vetten die ervoor zorgen dat ons energieniveau op peil blijft.

Kool

Bladgroenten, waaronder groene kool maar ook waterkers en snijbiet, zijn een goede bron aan vitamine C en K, net als calcium en bètacaroteen, die allemaal verkwikkend werken. Een frisse salade met gezonde bladgroenten is dus prima voor je eet- én je werklust.

Edamame

De Japanse lekkernij is niet voor niets de nieuwe hype. De onrijpe sojabonen zijn de perfecte namiddagsnack aangezien ze Tryptofaan bevatten, wat onze slaap zou verbeteren, maar ook omega 3-vetzuren en ijzer, die een natuurlijke energieboost geven, en Molybdeen, waarvan bewezen is dat het onze concentratie verhoogt.