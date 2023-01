Eurosongkandidate Ameerah (39) werkt met sterren als J.Lo. “Op een dag reed ik naar haar huis in de Hidden Hills”

muziek The Starlings droppen emotioneel bommetje in ‘Eurosong’: “Een jaar geleden kónden we nog niet eens zingen over ons verlies”

De gitaar blijft thuis, maar zijn vrouw Kato mag mee. Dertien jaar na ‘Me and my guitar’ hoopt Tom Dice ons land opnieuw te vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival. Als The Starlings deze keer, en met hun bewogen jaar vol afscheid nemen - van Kato’s mama en hun sterrenkindje - verpakt als muzikale parel. “Onze emoties op ‘t podium zijn puur, een troef om te winnen”, vertellen ze in een eerlijk gesprek over Eurosong, hun zwaarbeladen jaar en over hun kinderwens. “We zijn blij dat we niet meteen na ons verlies opnieuw aan een kindje begonnen zijn.”

13 januari