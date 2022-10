Eureka! Daarom krijg je de beste ideeën als je onder de douche staat

De hele dag ben je aan het worstelen met een probleem. Je vindt geen oplossing en op den duur ben je volledig gefrustreerd. Klinkt dat herkenbaar? Het beste wat je dan kunt doen, is even een pauze nemen en iets anders doen. Iets waarbij je je gedachten kunt laten afdwalen. Een douche nemen, bijvoorbeeld, een wandeling maken of even in de tuin werken. De kans is groot dat je dan plots een eurekamoment ervaart.

‘When Harry met Sally’ versus de was

Zac Irving, onderzoeker en professor van de Universiteit van Virginia, wilde weten hoe de vork in de steel zit. Waarom krijg je soms een inval onder de douche? Om tot een antwoord te komen, ging hij zelf niet onder de waterstraal staan, maar voerde hij een onderzoek uit bij 222 mensen. Deze deelnemers kregen de opdracht om naar simpele voorwerpen te krijgen, namelijk een paperclip en een baksteen, en ze moesten bedenken wat voor leuks ze ermee konden doen.

Daarna werden de vrijwilligers ingedeeld in twee groepen. De eerste groep mocht kijken naar een intrigerende videoclip uit de film ‘When Harry met Sally’, namelijk de bekende scène waarin actrice Meg Ryan een orgasme faket. De tweede groep kreeg een video te zien die even lang duurde - ongeveer drie minuten - maar wàt ze te zien kregen, was een pak saaier. Het was namelijk een simpel filmpje van twee mannen die de was plooiden.

Scène uit 'When Harry met Sally'.

Achteraf mochten de mensen nog even nadenken over hun opdracht, en na enkele minuten moesten ze vertellen wat hun briljante ideeën waren om te doen met de paperclip en de baksteen. Irving en zijn wetenschapsteam bekeken hoeveel ideeën de deelnemers hadden, en hoe vernieuwend en origineel ze waren. Op basis daarvan deelden ze scores uit. Het resultaat: de groep die naar de filmscène uit ‘When Harry met Sally’ keek, kwam blijkbaar een pak creatiever uit de hoek.

Irving en zijn team schreven hun bevindingen neer in het wetenschappelijke tijdschrift ‘Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts’. “Je gedachten laten afdwalen leidt wel degelijk tot meer creativiteit. Op voorwaarde dat de bezigheid je boeit. Als het te saai is of als je je verveelt, werkt het niet.” Professor Irving noemt dit het ‘douche-effect’. Voor een diepgaande verklaring voor de power of the shower wil hij nog meer onderzoek uitvoeren, maar jij weet alvast wat je kunt doen als je enkele dagen zit te broeden op een vraagstuk.

