Ester (44) vergaf het overspel van haar man, maar blijft angstig: “Hij is het type waar veel vrouwen voor vallen”

Erik (68) ontdekt dat zijn vrouw na 40 jaar huwelijk vreemdgaat met een vriend. “Onze seks had geen passie meer”

Veertig jaar is Erik (68) gelukkig getrouwd met de vrouw waarmee hij twee kinderen heeft. Tot hij via berichtjes ontdekt dat zij al een jaar vreemdgaat met een ‘vriend’ des huizes. Ze proberen hun huwelijk nu te redden: “Maar we maken veel ruzie en ik slaag er niet in om erover te zwijgen.” Relatietherapeut Wim Slabbinck legt uit wat je als koppel na de ontrouw kan doen om het trauma te boven te komen. “Eén iets maakt het verwerkingsproces voor partners tegenwoordig zo moeilijk.”

28 september