Essentiel Antwerp brengt samen met KMSKA kunst tot leven: “Een eer om met hen samen te werken”

Misschien ben je minder lelijk dan je denkt: ‘body dysmorphia’ neemt toe. Experts: “Instagram verergert het”

Voel je je nooit slank genoeg? Blijf je maar fixeren op die kromme neus? Of keer je vaak terug naar de plastische chirurg? We worden alsmaar kritischer voor ons uiterlijk en dat brengt ook meer ‘body dysmorphia’ met zich mee. Zulke ‘ingebeelde lelijkheid’ is een aandoening die bijna 1 op de 100 mensen treft en ervoor zorgt dat je je constant zorgen maakt over ‘lelijke’ lichaamsdelen. Een psychiater legt uit wat je eraan kan doen. “Het maakt ook seksueel contact moeilijker.”

23 september