Escorte Mel wordt ‘seksjuf’ op school: “Ik toon foto’s van soa’s. Choquerend, maar het bespaart hen veel miserie”

Achter de schermen bij gigolo Dave. “Ik leerde om mijn orgasme uit te stellen tot de vrouw volledig voldaan is”

“Ooit beleefde ik een onvergetelijke nacht in een poepsjiek hotel in Amsterdam, met alles erop en eraan. Oesters, kaviaar en champagne à volonté.” Dave (44) heeft een job in communicatiesector, maar in zijn vrije tijd werkt hij als gigolo, een zinnenprikkelende bijverdienste. Eerlijk beantwoordt hij 21 lezersvragen. Hoeveel verdient hij, hoe verloopt een afspraakje met hem en wat als hij geen erectie krijgt of te snel klaarkomt? “Een vrouw verwacht nagenoeg altijd méér dan platte seks.”

17 juni