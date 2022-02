'Erwtenmelk' zou weleens het gezondste alternatief kunnen zijn voor koemelk

Na aardappelmelk, sojamelk of amandelmelk vinden we sinds kort in de winkelrekken nog een nieuwe soort: melk van erwten. Al moeten we het plantaardige alternatief voor melk een ‘drank’ noemen. De erwtendrink is beter voor het milieu, maar is ze ook gezond? Diëtiste Sanne Mouha bekijkt de ingrediëntenlijst en geeft antwoord. “Je kan het beter opschuimen dan andere plantaardige dranken.”

Erwten, we eten ze graag in onze soep of met wortelen en een lekkere kroket. Maar tegenwoordig kan je ze ook vloeibaar als een alternatief voor koemelk verorberen. Geen zorgen, erwtendrank is geen groene smurrie die eruitziet alsof je erwten al verteerd hebt zonder te kauwen. De plantaardige drank wordt namelijk gemaakt van de gele spliterwt. Die verschilt niet zoveel van zijn groene broertje, maar geeft de melk een romige kleur én smaak.

Bovendien is er goed nieuws voor mensen met allergenen en intoleranties. In tegenstelling tot koemelk of soja- en amandelmelk, bevat dit plantaardig alternatief geen noten, gluten, soja of lactose.

Gezond én goed voor het milieu

Wat erwtendrank wél bevat, zijn eiwitten. De melkachtige drank wordt namelijk gemaakt van het gemalen poeder van spliterwten, dat ook wordt verkocht als veganistisch proteïnepoeder, omdat het een bom is van eiwitten. “Erwtendrank is daarom een zeer goed alternatief voor mensen die uitsluitend plantaardige voeding eten. Het bevat veel meer proteïne dan de meeste plantaardige dranken. Dat is belangrijk voor veganisten, die een hogere nood hebben aan eiwitrijke voeding”, stelt voedingsexperte Sanne Mouha. Verder worden er ook vaak calcium, vitamine D en B12 toegevoegd aan de samenstelling.

De crèmekleurige melkvariant is ook gezond. “Met 44kcal/100ml, bevat erwtendrink ongeveer evenveel calorieën als halfvolle koemelk. De drank bevat wel een beetje meer vetten, maar die zijn in tegenstelling tot bij koemelk, vooral van het onverzadigde (gezondere) type”, weet Sanne Mouha ons te vertellen.

Als we de producenten van de plantaardige drinks mogen geloven, is er voor het maken van ‘erwtenmelk’ ook veel minder water nodig, in vergelijking met koe- of amandelmelk. Daarnaast zouden er minder broeikasgassen vrij komen tijdens het productieproces, wat het een beter ecologisch alternatief maakt.

Maar erwtendrank is misschien wel het interessantst voor de koffieliefhebbers onder ons. “Onder andere door de eiwitten die de ‘melk’ bevat, kan je ze beter opschuimen dan andere plantaardige dranken”, zegt Sanne Mouha. Al zal het voor sommigen misschien eerst aanpassen zijn aan de smaak. “Het smaakt niet alsof je gewoon gemixte erwten aan het drinken bent, maar je proeft wél een lichte erwtensmaak. Net zoals je ook nog haver en soja proeft bij haver- en sojamelk.”

Belgische makelij

In België hebben we sinds kort een eigen fabrikant van de melk. Tiptoh is de onderneming van Arnaud Muylaert en Louis Curtil. Met hun erwtenmelk willen ze iedereen aanmoedigen om hun ecologische voetafdruk peas by peas (erwt per erwt) te verkleinen.

Tiptoh-erwtenmelk is verkrijgbaar bij Gorillas, AD Delhaize en Proxy Delhaize. Meer info vind je op tiptoh.eu.

