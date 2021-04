Eruit zien als een Bratz Doll? 'Lip wings' zijn de nieuwste beautytrend

In beautyland waren de afgelopen maanden vooral matte lipsticks, glossy lipgloss en zelfs – lang leve de nineties! – donkere lippen populair. Maar er was één constante: je lippen horen volumineus te zijn. En de cupidoboog, het hartvormig deel van je bovenlip onder je neuspunt, mag extra in de verf. De allernieuwste trend, dat zijn lip wings, als in ‘vleugels’ dus. Het principe is hetzelfde als bij ‘winged’ eyeliner: je probeert met je lipliner een gelifte look te creëren, een beetje zoals de glimlach van een pop.