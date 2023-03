EROTISCH VERHAAL. Olivia beleeft een heet avontuur in de Schotse Hooglanden. “‘Je hebt me’, fluistert hij”

Elke (38) vertelt haar kant over seks met Glen (41): “Hij begon zichzelf te bevredigen terwijl hij naar me keek”

Onlangs vertelde Glen* (41) zijn superseksverhaal over het ex-liefje van zijn jeugdvriend: Elke* (38). Hij verlangde al 20 jaar naar haar. Nu vertelt Elke over háár superseks met Glen. Want ook zij heeft hem nooit uit haar hoofd gekregen... Als Glen binnenkomt drukt hij Elke tegen de muur in een innige kus. Daarna hebben ze een hevigere vrijpartij dan ooit. “Ik drukte mijn billen hard tegen hem aan, kronkelde verleidelijk. ‘Doe het dan’, dacht ik.”