Erotisch feest in een kasteel of BDSM in een loft: 3 pikante plekken in ons land. “Onze wachtlijst wordt langer”

Sonja (63) ontdekt eindelijk kinky seks en BDSM dankzij Ben (60): “Tepelklem­men, beenstang: ik zei nooit nee”

Rond haar zestigste is Sonja* opnieuw single: ze noemt zichzelf een katholiek opgevoede dame, die in haar relaties nooit seks had voor haar eigen genot. Tot ze dankzij Tinder Ben* (60) ontmoet: een warme zakenman die haar vertrouwen wint en haar bij elke vrijpartij een kinky speeltje doet ontdekken. Handboeien, tepelklemmen, voorbinddildo’s, een beenstang: Sonja beleeft op rijpe leeftijd eindelijk haar ‘Fifty shades of Grey’ en vertelt ons er —anoniem — alles over. “Het is zó verslavend.”

25 juli