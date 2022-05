"Er zat iets in mij dat ik helemaal niet wilde, túúrlijk was ik zeker." Eveline (31) onderging een abortus

Momenteel betogen duizenden mensen in Amerika voor het recht op abortus, dat na vijftig jaar uit de grondwet dreigt te verdwijnen. Heel wat vrouwen vechten het taboe errond aan en getuigen dat die optie voor hen levensnoodzakelijk is. Dat doet ook de Gentse Eveline (31), die tien jaar geleden een abortus onderging. “Dat was allesbehalve een proces van een-twee-drie, zoals veel mensen het voorstellen. ‘Abortuske hier, abortuske daar’. Neen.”

“Mijn lichaam, mijn keuze.” “Abortus is een mensenrecht.” “Ik zou minder rechten hebben dan mijn moeder.” Het is een greep uit de slogans van de demonstranten die zich verzameld hebben in Washington D.C. en New York. Het Amerikaanse Hooggerechtshof maakte immers bekend dat het de uitspraak in de zaak ‘Roe versus Wade’ uit 1973 wil laten vervallen. Die uitspraak gaf een federaal recht op abortus, met in elke Amerikaanse staat minstens één kliniek waar je terecht kan voor de ingreep.

Heel wat vrouwen spreken zich uit over het potentiële verlies van dat recht. Zo deelde de procureur-generaal van New York die opriep tot het protest, Letitia James, dat ze zelf ook ooit een abortus onderging. “We gaan niet terug naar de tijd toen we nog kleerhangers gebruikten (om abortus te ondergaan, red.). Nooit meer!” Ook zangeres Phoebe Bridgers kwam voor haar abortus uit. “Toen ik vorig jaar op tour was, in oktober. Ik kreeg een pilletje bij Planned Parenthood (abortuskliniek in Amerika, red.). Het was makkelijk en iedereen verdient die optie.”

Volledig scherm Betogers in Jacksonville, Amerika. © AP

Gezwollen voeten

“Zelf was ik eenentwintig. Ik had een lief en gebruikte de NuvaRing (een vorm van anticonceptie, red.)", begint de Gentse Eveline (31). Zij onderging tien jaar geleden een abortus. “Ik zou die zomer op chirokamp gaan, en omdat ik geen zin had om mijn regels daar te krijgen, bleef ik die ring gebruiken, net zoals je bij de pil kan doen. Ik had mijn maandstonden dus al een tijdje niet gehad, maar vond dat niet verdacht. Tot ik plots last kreeg van gezwollen voeten en enkels, zo erg dat ik mijn schoenen niet meer aan kreeg. Ik ging naar de dokter die mijn bloed nam en wat bleek: zwanger.”

“Bleek ook dat ik maar net op tijd was: ik was al bijna aan het einde van de termijn dat je nog abortus mág ondergaan. Ik ben heel snel naar het abortuscentrum gegaan, waarna ik nog twee dagen verplicht moest wachten voor de ingreep effectief werd uitgevoerd.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Eveline: “Ik krijg er de kriebels van als mensen doen alsof je een slet bent omdat je voor een abortus koos.”

Abortuske hier, abortuske daar

Naast het recht op abortus zelf komt ook die bedenktijd vaak in opspraak, weet Eveline. “Ik vond dat toen al heel belachelijk. Het betekende dat ik nog langer moest blijven rondlopen met iets dat in mij zat, iets dat ik helemaal niet wilde. Gewoon omdat dat zo voor mij beslist was. Ik was daar kwaad over. Want ja, ik was jong, maar ik was héél zeker van mijn keuze. En het was allesbehalve een proces van een-twee-drie, zoals veel mensen het voorstellen. ’Abortuske hier, abortuske daar’. Neen. Ik was eerst bij de huisarts geweest, met wie ik het uitvoerig besproken had. Vervolgens heb ik in het abortuscentrum met een gynaecoloog en psycholoog gepraat. Ik had mijn keuze wel gemaakt.”

Quote Ik ben nog gaan verder studeren, ik heb veel mooie reizen gemaakt, ... Allemaal ervaringen die ik gemist had moest ik zo jong mama zijn geworden. Eveline (31)

“Ik was 21 en mijn vriend was 19: we wilden alle twee geen kind en waren er ook helemaal niet klaar voor. Hij is met mij meegegaan omdat hij mij wilde ondersteunen, alhoewel hij daar niet de beste in was. (lacht) Maar hij was er tenminste wel.”

En Eveline heeft er tot op de dag van vandaag nog geen spijt van gehad. “Zeker niet als ik kijk naar alles wat ik de voorbije tien jaar heb gedaan. Ik ben nog gaan verder studeren, ik heb superveel mooie reizen gemaakt, ik ben naar heel veel festivals geweest, heb nog zo veel leuke dingen gedaan met mijn vrienden, ... Allemaal ervaringen die ik gemist had, moest ik zo jong mama zijn geworden.”

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Eveline: "We vergeten vaak dat de rechten die we verworven hebben, ons ook heel snel weer kunnen worden afgenomen."

Geen losbandige levensstijl

Los van haar leeftijd, had Eveline ook helemaal geen kinderwens. “Voor mij was het dus evident dat ik een abortus zou ondergaan moest het nodig zijn. Dat heeft niks te maken met een losbandige levensstijl: ik ben zeer voorzichtig. En zelfs al zou ik dat niet zijn, wat dan nog? Het is gewoon niet eerlijk dat mannen zorgeloos kunnen leven zonder de gevolgen te moeten dragen, terwijl wij die gevolgen wel zouden moeten dragen. Letterlijk. Ik krijg er de kriebels van als mensen doen alsof je een slet bent omdat je voor een abortus koos.”

Quote Ik vind het ook héél raar dat mannen zouden beslissen over de rechten die wij hebben als vrouw. Over ons eigen lichaam. Eveline (31)

“Abortus is een basisrecht zoals onderwijs, privacy, dat we mogen gaan stemmen", vervolgt Eveline. “Dat het ons anno 2022 zomaar zou kunnen worden afgenomen, snap ik niet. Ik vind het ook héél raar dat mannen zouden beslissen over de rechten die wij hebben als vrouw. Over ons eigen lichaam. Als je abortus illegaal maakt, doe je alleen veilige abortussen verdwijnen. Met alle gevolgen van dien: ongelukken of mensen die dood gaan.”

“Ik ben echt bang: als het recht op abortus in Amerika afgeschaft kan worden, zou dat dan ook hier in Europa kunnen gebeuren? We vergeten weleens dat de rechten die we verworven hebben, ons ook heel snel weer kunnen worden afgenomen. Daarom vind ik het heel belangrijk om op de barricades te staan. Ook al weet ik dat veel mensen mij dramatisch vinden.”

Lees ook: