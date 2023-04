Enkel Latijn en geen punten: zo werkt ‘tienerschool’ STROOM. “Schooluren zijn aangepast aan het puberbrein”

“Ze leren fietsen herstellen. Of een eigen onderneming opstarten.” Directeur Willem Schoofs geeft je voor onze schoolreeks een inkijk in zijn ‘tienerschool’. Het onderwijsmodel duurt zo’n twee jaar en zou de overstap van de lagere naar de middelbare school makkelijker maken. Hoe doet het dat?Mama Lies: “De leerlingen werken met doelen. Zijn ze starter, verkenner, groeier of bloeier?”

Willem Schoofs stond vijf jaar geleden mee aan de wieg van tienerschool STROOM in Leuven. Voordien werkte hij 17 jaar lang in een klassieke ASO-school. “Heel vaak zagen we rare verhoudingen in die eerste graad. Veel leerlingen die naar het eerste middelbaar komen, kiezen doorgaans voor ASO waardoor die richtingen altijd overvol zitten, terwijl BS0 en TSO-richtingen veel minder leerlingen aantrekken in de eerste graad.”

Volledig scherm Tienerschool Leuven Stroom. © Willem Schoofs

“STROOM is een eerstegraadschool, wat betekent dat enkel leerlingen van het eerste en tweede middelbaar onderwijs bij ons terecht kunnen,” zegt Willem. “Wij hebben enkel Latijn, geen andere studierichtingen. Wel worden onze klassen ingedeeld op maat van de leerlingen, zodat iedereen zijn plekje vindt.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Willem: “Wat onze school anders maakt dan een klassieke school? We hebben enerzijds onze ‘flex-momenten’. Twee uur per dag werken leerlingen op hun eigen tempo aan de vakken Nederlands, Frans en Engels. Daarnaast geven we ook projectmatige vakken. Zo brengen we tijdens ‘LAB’ aardrijkskunde, natuurwetenschappen en techniek samen en mixen we de klassen. Tijdens de LAB-uren gaan leerlingen ook zelf actief aan de slag. Ze leren onderzoeken, ontwerpen maken, creaties testen, ...”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

“De andere helft van de tijd krijgen leerlingen op een klassieke manier les. Geschiedenis geven we bijvoorbeeld in klasverband. Door de combinatie van een klassieke en alternatieve manier van lesgeven, merken we dat de overstap naar de tweede graad veel vlotter verloopt,” vertelt Willem. “Ook inhoudelijk is het geen enkel probleem om over te gaan naar een derde graad. Wij volgen dezelfde leerplannen als in het klassiek onderwijs en moeten ook dezelfde eindtermen halen.”

Volledig scherm Tienerschool STROOM in Leuven. © Willem Schoofs

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de tienerschool krijgen leerlingen dus twee jaar de tijd om uit te zoeken waar hun interesse en motivatie liggen, om zo een doordachte keuze te maken voor de tweede middelbare graad. “Wij geven alle tools mee om daarna steviger in het leven te staan. Leerlingen leren bij ons zelf plannen, samenwerken en daarover reflecteren”, zegt Willem.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Nog een groot verschil met het klassieke systeem zijn de projectweken in de tienerschool. Willem: “Tijdens de projectweken zetten we alles op alles. Het lessenrooster, de vakken en de klassen worden dan helemaal door elkaar gehaald”, zegt hij.

“We gaan naar buiten en werken intensief rond een centraal thema. Op die manier maken de leerlingen kennis met de verschillende domeinen die in de tweede graad aan bod komen. Ze brengen dingen in de praktijk die ze in de theorielessen gezien hebben. Zo kunnen ze nog beter ervaren wat hen wel of niet ligt.”

Quote We zijn een kleine school waar iedereen elkaar kent. We willen een school zijn waar iedereen zich thuis voelt. Willem Schoofs, directeur tienerschool STROOM

“Inspiratie zoeken we vooral in de praktijk”, zegt Willem. “Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een eigen mini-onderneming, een workshop fietsen herstellen of een eigen krant maken. Aan het einde van zo’n projectweek weten leerlingen vaak beter waar ze staan en kunnen ze al een beetje beslissen welke richting ze uit willen na het tweede middelbaar.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In de tienerschool staan leerlingen ook dichter bij hun leerkracht en er is wat meer aandacht voor zorg. “We zijn een kleine school waar iedereen elkaar kent. We willen een school zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar er respect is voor elkaar en de omgeving. We zijn geen chiro of scouts, maar leerlingen mogen leerkrachten wel bij de voornaam noemen. Alles gaat er dus wat laagdrempeliger aan toe.”

Volledig scherm Tienerschool STROOM in Leuven. © Willem Schoofs

“Door onze flex-momenten zien de leerkrachten hun leerlingen ook veel meer dan in een klassieke school”, vult Willem aan. “Ook als directeur staat mijn deur altijd open. Leerlingen mogen binnenspringen om iets te vragen.”

Dat deze aanpak een succes is, ziet deze tienerschool aan de eerste groepen leerlingen die al naar de tweede graad doorstroomden. “Leerlingen die onze school verlaten na het tweede middelbaar, gaan verschillende kanten uit. Vorig jaar gingen onze leerlingen naar 27 verschillende studierichtingen: van economie tot metaalbewerking. Daarom kunnen wij onmogelijk een bovenbouw aanbieden. Dan zou onze school ook niet meer die kleine gezellige school zijn.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

In september maakte dochter Linne de overstap van het zesde leerjaar naar het eerste middelbaar. Om die sprong kleiner te maken, koos mama Lies voor de tienerschool. “Ik was fan van dit nieuwe onderwijsproject, afgestemd op de leeftijd van pubers. Het is ook een kleine school met maar 250 leerlingen. Ook dat sprak mij aan.”

“De schooluren zijn meer aangepast aan een puberbrein”

Ook de schooluren vind Lies voordelig. “De uren in deze tienerschool zijn wat aangepast aan een puberbrein”, vertelt Lies. “Het dagritme van tieners ligt anders dan dat van kinderen en volwassenen. Daarom start deze school pas om 9 uur en eindigt ze om 16 uur. Dat geeft thuis veel extra rust.”

Mochten Lies en Linne deze school niet tegengekomen zijn, had de zoektocht naar een middelbare school waarschijnlijk moeilijker verlopen. “Heel veel klassieke scholen zien er nog net hetzelfde uit in als de tijd waarin ik zelf nog naar school ging, dertig jaar geleden”, stelt Lies. En daar voelde ze zich niet goed bij.

Tijdens de projectweken belandde dochter Linne op de VRT of bij de schepen van mobiliteit

“Wat mij zo aanspreekt in deze tienerschool, is de manier van werken. De leerlingen leren hun eigen agenda plannen en beheren, leren studeren en ook het evaluatiesysteem vind ik goed. De leerlingen krijgen geen punten, maar werken met doelen. Hebben ze hun doel behaald of niet? Zijn ze starter, verkenner, groeier of bloeier? Hierdoor legt een kind veel sneller de link of ze de leerstof onder de knie hebben of niet.”

Quote De grootste misvatting die er over deze school bestaat? Dat kinderen na het tweede middelbaar weer van school moeten veranderen is net een voordeel. Lies Lambert, mama van Linne

Linne zelf is ook grote fan van haar tienerschool. Linne: “Ik leer hier goed zelfstandig werken. Ik zou naar geen andere school willen gaan. Bovendien is het niet te druk in deze school en helpen ze me goed met leren.”

“Linne en ik zijn ook fan van de projectweken”, zegt Lies. “Vier keer per jaar hebben ze een projectweek en elke keer werken ze rond een ander thema. Afgelopen projectweek werkten ze rond mobiliteit. Mijn dochter vond toen een helm met een lichtje uit. Haar uitvinding mocht ze gaan voorstellen aan de schepen van mobiliteit in Leuven. Een andere week bracht ze een bezoek aan de VRT en maakte ze een eigen krant. Op die manier stoomt de school hen echt klaar om toekomstkeuzes te maken.”

“De grootste misvatting die er over deze school bestaat en die ik vaak als reactie krijg van andere ouders, is dat kinderen na het tweede middelbaar nóg eens van school moeten veranderen”, zegt Lies. “Ik vind dat net een voordeel. Die grote overstap naar het middelbaar verloopt nu in twee kleine stapjes in plaats van één grote stap.”

Ben jij op zoek naar een tienerschool voor jouw kind?

In Vlaanderen bestaan er nog niet zoveel tienerscholen. In Stroom Leuven kan je terecht op je kind aan te melden. Maar ook in Brussel, Genk en Vilvoorde.

Welke alternatieve scholen bestaan er allemaal in Vlaanderen? Hoe werken ze en hoe verschillen ze van het reguliere onderwijs? Elke week onderzoekt onze redactie een school van de toekomst, zodat jij kan beslissen of je kind er thuishoort.

Lees ook in deze reeks: