Enkel eten tussen 12 en 20 uur om af te vallen? Nieuwe studie toont de grote valkuil van intermittent fasting aan

Behoor jij tot een van die miljoenen mensen die eten binnen een bepaalde tijdspanne van slechts 6 tot 8 uur per dag, zoals het geval is bij het populaire intermittent fasting? Dan stellen we je nu waarschijnlijk teleur. Een uitgebreide studie heeft namelijk aangetoond dat tijdgebonden eten geen enkel effect heeft op je gewicht.

Een jaar lang bestudeerden onderzoekers aan de Southern Medical University in Guangzhou (China) het effect van tijdsgebonden eten op gewichtsverlies. De resultaten daarvan werden afgelopen week gepubliceerd in New England Journal of Medicine. En die zijn frappant. “Conclusie: het heeft geen zin om in een beperkte tijdspanne te eten als je wil afvallen”, verklaart Dr. Ethan Weiss, dieetonderzoeker aan de Universiteit van California.

De Chinese onderzoekers volgden een jaar lang 139 mensen met obesitas. Aan de vrouwelijke participanten vroegen ze om per dag 1.200 tot 1.500 calorieën te eten. De mannen consumeerden dagelijks iets meer, zo’n 1.500 tot 1.800 calorieën. Voor het onderzoek werden de deelnemers verdeeld in twee groepen. Een deel mocht slechts eten tussen 8 uur en 16 uur, terwijl het andere deel de hele dag door mocht eten. Alle deelnemers moesten ook elk stukje voedsel dat ze aten fotograferen en bijhouden in een voedseldagboek.

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm © Getty Images

Geen significante verschillen

Beide groepen verloren doorheen het jaar wel degelijk gewicht. Al was er geen significant verschil op te merken tussen het gewichtsverlies van de tijdsgebonden groep en de ‘normale’ groep. Ook de middelomtrek, het lichaamsvet, de vetvrije massa en de bloeddruk waren in beide groepen doorheen het jaar hetzelfde.

Nochtans is dit niet de enige studie die dezelfde conclusie trekt over de eetmethode aan de hand van tijdslimieten. Dr. Ethan Weiss, zelf een fervente aanhanger van intermittent fasting, bestudeerde het effect van tijdsgebonden eten al eens eerder. Hij vroeg aan 116 volwassenen om drie maaltijden per dag te eten, mét snacks als ze tussendoor honger hadden. Een andere groep kreeg de opdracht om tussen 12 uur en 20 uur te eten wat ze wilden.

Quote Ik kon de resultaten zelf nauwelijks geloven en heb gevraagd om de data vier keer opnieuw te analyseren. Maar het klopte. Dr. Ethan Weiss

Het resultaat: de deelnemers zonder tijdslimieten verloren in 12 weken zo’n halve kilo. De deelnemers die aten binnen die bepaalde 8 uur, verloren maar een halve kilo meer. “Opnieuw geen significant verschil”, concludeerde Dr. Weiss. “Ik kon de resultaten zelf nauwelijks geloven en heb gevraagd om de data vier keer opnieuw te analyseren. Maar het klopte.”

Er is nog hoop

Toch zijn er een aantal onderzoekers die hun geloof in de tijdsgebonden eetgewoonte niet zomaar opdoeken, zoals onderzoekster Courtney Peterson van de Universiteit in Alabama. “Ik denk nog altijd dat het dieet mensen ten goede kan komen wanneer ze het aantal calorieën dat ze elke dag consumeren binnen die paar uur, beperken. Maar om ook daar uitsluitsel over te geven, moeten we nog meer onderzoeken doen.”

Quote Bijna elk type dieet dat er bestaat werkt voor sommige mensen. Dr. Christopher Gardner

Ook Dr. Christopher Gardner, directeur voedingsstudies aan het Stanford Prevention Research Center, volgt haar mening: “Bijna elk type dieet dat er bestaat werkt wel degelijk voor sommige mensen. Maar we kunnen niet anders dan concluderen dat met dit nieuwe uitgebreide onderzoek, eten aan de hand van tijdslimieten niet méér helpt op vlak van gewichtsverlies dan simpelweg het verminderen van de dagelijkse calorie-inname.”

Lees ook: