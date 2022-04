En ze verbouwden nog lang en gelukkig? Zo sneuvelt je relatie niet op de werf. Expert: “Draag lingerie onder je overall”

2 deskundi­gen leggen uit hoe je gelukkiger wordt door te tuinieren. “Het bevordert zelfs je immuunsys­teem”

Een langer, gelukkiger en veerkrachtiger leven? Wroet in de aarde en raak in tuintrance, want moestuinieren blijkt een krachtige vorm van mindfulness. Journaliste en ‘urban treehugger’ Eline Van Lancker en biodynamisch boerin en wildplukster Jana Milbou zijn allebei in de ban van mindful tuinieren. “Bacteriën in de aarde stimuleren de aanmaak van het gelukshormoon.”

26 maart