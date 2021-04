& Other Stories lanceert zomerse capsulecollectie voor mama’s en hun mini’s

In totaal ontwierp & Other Stories, dat deel uitmaakt van de H&M Group, zes op elkaar afgestemde looks: een jurk voor de volwassen vrouw en een jurk of bijpassende set voor het meisje, telkens met typisch leeftijdsgebonden details. De collectie werd ontworpen in de Parijse ateliers van & Other Stories en dat merk je: pofmouwen en ruches, geknoopte bretellen, smock, detais in broderie anglaise ... elk item straalt romantiek en elegantie uit, ideaal voor zomerse dagen. Qua kleuren werd er gekozen voor wit en pasteltinten als saliegroen en zachtroze. Ook een gebloemde jurk maakt er deel van uit. Alle stukken, met uitzondering van de saliegroene, zijn gemaakt van biologisch katoen.