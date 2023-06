EMS-training is de nieuwste fitnesshype waarbij je sport onder stroom. “Voelt intenser dan klassieke fitness”

Deze 3 Vlaamse vrouwen zonnen altijd topless. “Dit heeft helemaal níks met seks te maken”

“Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld.” Waarom worden vrouwen dan nog altijd afgerekend op hun blote borsten in de zon, zoals afgelopen weekend in Blaarmeersen? Miriam (40), Lydia (30) en Dimba (52) blijven zweren bij topless zonnen, ondanks alle heisa en scheve blikken. “Vrouwen mogen elkaar best wat aanmoedigen om in hun blote borsten op het strand te liggen.”