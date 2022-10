Emmanuelle Verhagen (55) is intersekse, net als 185.000 Belgen. “Na mijn operatie dagenlang gehuild”

J.Lo spreekt haar kind genderneu­traal aan: is dat de toekomst? “Je moet niet bang zijn om je te verspreken”

Tijdens haar recentste concert riep zangeres Jennifer Lopez haar kind genderneutraal het podium op. Dat deed ze door ‘die’ en ‘hun’ te gebruiken, toen ze Emme (14) voorstelde. Ze heeft het ook over haar ‘kind’ in plaats van haar ‘dochter’ of ‘zoon’. Dichter bij huis kregen federale ambtenaren aanbevelingen om genderneutraal te schrijven. Geen ‘heer’ en ‘mevrouw’ meer bij het opstellen van een mailtje, bijvoorbeeld. Genderneutraal spreken en schrijven: is dat de toekomst?

