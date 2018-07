Eminem brengt capsulecollectie uit mv

11 juli 2018

08u52

Bron: De Standaard 0 Nina Rapper Eminem ruilde zijn microfoon even in om aan een heuse capsulecollectie te werken. De hiphoplegende werkte samen met Rag & Bone. De collectie is vanaf zaterdag te koop.

Eminem sloeg de handen in elkaar met het label Rag & Bone. De limited edition collectie bevat vooral hoodies, T-shirts en ook een pet. "Eminem is een legende", stelt de CEO van het label Rag & Bone. "Hij personifieert originaliteit. Met hem kunnen samenwerken was een inspirerende en geweldige ervaring."

De collectie wordt vrijdag voorgesteld in een pop-up winkel in Londen. Vanaf zaterdag 14 juli is ze ook online beschikbaar via de webshop van Rag & Bone.