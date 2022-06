‘Emily in Paris’ komt met een kookboek: zo maak je zelf de verleidelijke omelet van chef-kok Gabriel

Wie de razendpopulaire Netflixserie ‘Emily in Paris’ kent, kent ook de omelet van de charmante chef-kok Gabriel: die zou volgens personage Emily zó goed zijn dat je nooit meer iets anders wil. Nu kan je het gerecht zelf proeven, want er komt een kookboek uit gebaseerd op de serie en het recept van de omelet staat al online. Het zelf uitproberen lijkt ons alvast ... een eitje.

‘Emily in Paris’ was een succesformule. En toegegeven: dat begrijpen we. Een romantisch verhaal in de stad van de liefde, de hippe outfits en natuurlijk de overheerlijke Franse keuken. Het zorgde ervoor dat de Netflixserie al snel razendpopulair werd. En toch was er ook kritiek op de voorspelbare verhaallijn en de stereotypes over Fransen. Tja, er is één stereotype dat zeker klopt: de Fransen kunnen heerlijk koken.

Volledig scherm Emily in Paris. © Netflix

Dat moeten ook de makers gedacht hebben, want ze publiceren een kookboek met alle gerechten van de serie. Je kan ’m nu al reserveren en op 16 augustus is hij overal te koop. Binnenin staan zo'n vijfenzeventig recepten: van de hartige gerechten die we Gabriel op tafel zagen toveren tot de zoete crème brûlée waar modeontwerper Pierre Cadault bij zweert. En dan is er één gerecht dat eruit springt: de befaamde ‘omelette aux fines herbes’ van Gabriel.

In de serie kon Emily niet aan Gabriel weerstaan, maar ook niet aan zijn kookkunsten. “Oh my god, dit is geweldig”, zei ze over zijn roerei. Opvallend was ook de pan waar Gabriel mee kookt. Niet de nieuwste pan, wel een beetje een versleten exemplaar, dat Gabriel naar eigen zeggen nooit afwast. Met een goede pan begint dus alles. Als voorsmaakje werd het recept nu al gepubliceerd. Bon appétit!

Gabriels omelet voor twee: Ingrediënten:

• 4 eieren

• 1 eetlepel fijngehakte verse bieslook, dragon, bladpeterselie en kervel of vers kruidenmengsel naar keuze

• fijn zeezout

• 2 eetlepels ongezouten boter Volledig scherm © Getty Images/Image Source Zo maak je het: • Breek de eitjes en klop ze met een vork in een kom, samen met de helft van het kruidenmengsel en een snufje zout.

• Verhit een koekenpan met antiaanbaklaag op middelhoog vuur. Voeg 1 eetlepel boter toe en kantel de pan terwijl de boter smelt om alles mooi te verdelen. Schenk de helft van de losgeklopte eieren in de pan.

• Laat de eieren lichtjes stollen en gebruik een spatel om te roeren tot je een romige brei hebt. Zorg dat ze niet aan de bodem blijven plakken of bruin worden. Als dat gebeurt, maak je ze voorzichtig los met de spatel. Zorg voor een even laag die mooi verdeeld is over de hele pan.

• Haal vervolgens de pan van het vuur en til de handgreep op, kantel de pan weg van je en plooi de omelet voorzichtig in twee. Je hebt nu een ovale vorm.

• Serveer op een bord en voeg nog wat van de kruidenmix toe. Voor de tweede omelet, herhaal je bovenstaande stappen. Veeg de pan wel eerst schoon en laat opnieuw de rest van boter smelten. Et voilà!

Nog meer goed nieuws voor de fans: een derde seizoen wordt nu opgenomen. Dat maakte Lilly - Emily - Collins bekend op Instagram. En jawel, intussen werd er ook al een vierde seizoen aangekondigd.

Volledig scherm The Official Cookbook is deze zomer te koop op Amazon voor 22,86 euro. © Weldon Owen

