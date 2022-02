Ellen (69) is socialer dan ooit: “Ik hoor vriendinnen dagelijks.” Zo maak je nieuwe contacten op leeftijd

“Kop op!” Waarom je maar beter niet aan ‘toxic positivity’ doet: “Je leert je intuïtie te wantrouwen”

We leven in een positiviteitscultuur. Motiverende quotes en opgewekte lifecoaches zijn overal, want we doen maar beter ons best om zo gelukkig mogelijk te zijn. Een gevaarlijke trend, zeggen psychotherapeut Whitney Goodman en psycholoog dr. Elke Smeets. Ze leggen uit waarom al die ‘positieve vibes’ ons net ongelukkiger maken, en hoe we gezonder met onze emoties – én die van onze naasten – kunnen omgaan. “Zelfcompassie is een veel heilzamer alternatief. Let op: dat is niet hetzelfde als zelfmedelijden.”

