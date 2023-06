Ellemieke Vermolen (46) openhartig over hoe ze beviel van Josha*. “Ik was moeder, maar van een dood kind”

Ik ben 1 op 6Vorig jaar verloor Julie Van den Steen (30) haar kindje tijdens de zwangerschap. In de podcast ‘Ik ben 1 op 6’ praat ze met lotgenoten en experten. Deze week vertelt Ellemieke Vermolen (46) over haar stilgeboren zoontje Josha* en hoe dat haar wereld op zijn kop zette. Toch vond ze een manier om weer recht te veren. “Hij was een prachtige baby, helemaal ‘af’.”

“Ik ben Julie Van den Steen en ik ben 1 op 6. Op 18 juli 2022 ben ik mijn kindje verloren.” In haar podcast gaat Julie langs bij andere vrouwen die jammer genoeg hetzelfde meemaakten. “Het helpt me om het verlies een plekje te geven. Zeker na het gesprek met Ellemieke.”

Zes jaar geleden verloor Ellemieke Vermolen haar zoontje Josha*. Om het verdriet te verwerken schreef de ex-vrouw van chef Sergio Herman er dit jaar een boek over: ‘Kom weer in je kracht na verlies’. Op 39 weken moest ze bevallen van haar zoontje. Maar zijn hartje klopte niet meer. “Ik was klaar om te bevallen en had ontsluiting”, vertelt Ellemieke rustig aan Julie.

Velen hebben totaal geen beeld bij een dood kindje en of je dat wel dan niet kan vasthouden. Maar hij was volledig ‘af’, het leek gewoon of hij sliep. Ellemieke Vermolen

“Alles leek er goed uit te zien. Tot op het moment dat ik naar het ziekenhuis ging voor een finale check en er geen hartslag meer was. Ik zei een paar keer tegen de arts: ‘dit kan niet, kijk nog een keer, alsjeblieft.’ Ze zei: ‘Sorry Ellemieke, maar hij is er echt niet meer. Hij is dood.”

Volledig scherm Julie Van den Steen en Ellemieke Vermolen © Boundbreakers

“Het nieuws kwam wel binnen, maar niet in mijn hart. Ik moest meteen huilen, maar ik ging snel in overlevingsmodus.”

Iedereen in de kamer huilde mee

“Diezelfde dag ben ik bevallen”, getuigt Ellemieke. “Je vertrekt zwanger naar het ziekenhuis en opeens zit je zonder kindje. De hele tijd spookt de vraag door je hoofd: wat is er gebeurd?!”

“Heel veel mensen hebben totaal geen beeld bij een dood kindje en of je dat wel of niet kan vasthouden. Maar hij was volledig ‘af’, het leek gewoon of hij sliep. Hij was een prachtig baby’tje. Ik telde zijn teentjes, vingertjes, en keek naar zijn haar. Maar hij was stil. Hij lag op mijn borst, een mooi moment. Ik was toen gewoon moeder, van een dood kind. Iedereen was aan het huilen in die kamer.”

Neem tijd voor jouw rouwreis. En niemand moet je zeggen ‘niet huilen’. Volg je lichaam en hart. Ellemieke Vermolen

Het gevoel dat Ellemieke had was ongelooflijk dubbel, legt ze uit. “Je voelt heel veel liefde, want je bent net moeder geworden. En tegelijk heel veel verdriet, want je kindje leeft niet. Dat contrast is zo raar.”

Thuis was Ellemieke niet meteen klaar was om haar verdriet te confronteren

Na een nacht in het ziekenhuis, mocht Ellemieke naar huis. Waar haar twee andere jongens Zenna (14) en Noah (12) op haar wachten. “Ik kwam thuis en ging meteen de vaatwasser uitruimen. Iets heel banaal, maar ik wilde doorgaan en me sterk houden. Ik was mezelf daardoor even kwijt. Tot ik besloot om de pijn aan te kijken en erin te duiken, maar dat deed ik natuurlijk niet binnen een week.”

Volledig scherm Ellemieke Vermolen met haar twee kinderen Noah en Zenna. © Kim De Hertogh

Want eerst ging Ellemieke maanden door op automatische piloot. Daarna zocht ze manieren om het verlies te verwerken. “Ik mocht verdriet tonen, maar het mocht niet voor altijd de bovenhand nemen.”

Naast het schrijven van haar boek zijn er nog manieren die haar hielpen bij de verwerking. “Je moet tijd nemen voor jouw rouwreis”, zegt Ellemieke. “En oordeel niet over jezelf. Niemand kan zeggen: ‘niet weer huilen’. Moet je huilen of ben je boos? Dan is dat zo. Volg je lichaam en hart daarin. Als je dat doet, dan kom je er wel. Met hoogtes en laagtes.”

