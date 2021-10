‘Ella’-actrice Darya Gantura: “Toen een mannelijke medewerker mij lastigviel, gaf de baby in mijn buik me de kracht om er iets van te zeggen”

‘Farm-to-fa­ce’-producten of hervulbare flesjes: zo maak je je beautycase duurzamer in 3 eenvoudige stappen

24 oktober Duurzaam willen we allemaal zijn. Al is het maar een beetje. Maar in de praktijk is dat niet altijd zo simpel. Niet alleen in onze keuken of in onze kledingkast willen we er aandacht aan besteden, ook in de badkamer is het tijd om hand in eigen douche te steken. Daarom een (f)lesje ecologie: drie manieren om groener te zijn in de badkamer, en een overzicht van de merken die goed bezig zijn.