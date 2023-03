Elke relatie kan toxisch worden: zo herken je de alarmsignalen. “Soms is er nog veel liefde en wuif je het weg”

Toxische relaties: ook met vrienden, collega’s of familie kan het mislopen. Experts geven concrete tips

Zangeres Gina Peeters a.k.a. Geena Lisa (49) getuigde deze week over de toxische relatie die ze had met een narcistische ex-partner. Veel Vlamingen herkennen zich in haar verhaal, al botst niet iedereen in de liefde op een giftige verhouding. Ook met vrienden, familie of collega’s kan je immers een toxische relatie hebben. Drie experts verklaren wanneer zo’n band giftig is, en hoe je jezelf kan redden. “Breken met een vriend? In de praktijk is dat soms moeilijker dan een scheiding.”