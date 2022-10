Nieuwe studie ontdekt waarom je beter zo vroeg mogelijk met het avondeten start

Dat een vette late night snack geen al te best plan is voor ons dieet, wisten we al. Maar hoe laat we ’s avonds onze benen onder tafel moeten schuiven, daar is soms discussie rond. Een nieuwe studie van Harvard ontdekt op welk tijdstip je jouw avondeten moet verorberen en waarom. De voornaamste reden: het is de beste manier om gewicht te verliezen. “Wie vier uur later eet, verbrandt minder calorieën en slaat meer vet op.”

12 oktober