Elke dag een foto nemen maakt gelukkig Margo Verhasselt

06 mei 2018

14u04

Je beter voelen in 1 2 3? Neem elke dag een foto. Althans, dat is toch wat de universiteiten van Lancaster en Sheffield aanraden. De verbetering komt er dankzij de sociale interactie, manier waarop mensen voor zichzelf gaan zorgen en de mogelijkheid om terug te denken aan een mooi moment.

"Een foto nemen heeft een link met andere activiteiten die we offline gaan doen, zoals wandelen en observeren, wat ervoor gaat zorgen dat we bewust in contact staan met de wereld," leggen onderzoekers Liz Brewster en Andrew Cox uit aan de Nypost.

De onderzoekers bekeken wat het effect was wanneer mensen dagelijks een foto namen en die deelden op een online platform. Via interviews, observaties en statistieken bekeken ze het effect hiervan op het leven van acht deelnemers die tussen de twintig en zestig jaar oud waren.

Beter leven

De foto-per-dag-uitdaging was uitdagend en vernieuwend en zorgde ervoor dat mensen beter voor zichzelf gingen zorgen. Mensen gingen meer gaan bewegen, kwamen meer in contact met hun omgeving en streefden naar een doel, competentie en verwezenlijking.

Daarnaast hielp de uitdaging mensen ook beter in contact te komen met hun omgeving. Ze konden beter om met eenzaamheid, kwamen in contact met familie en vrienden en leerden nieuwe mensen kennen.