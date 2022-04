Elke dag 3 minuten filosoferen maakt je gelukkiger (en ruimdenkender). “Laat je weer mens zijn”

April is de maand van de filosofie. Denk jij bij filosofen nog aan oude mannen met lange baarden op stoffige zolderkamers? Hoog tijd om dat beeld bij te stellen. Filosoferen is fun en bijzonder heilzaam. Meer zelfs: volgens auteur Fabrice Midal hoef je er maar 3 minuten per dag voor uit te trekken om er de vruchten van te plukken. “Filosoferen kan ons helpen omdat het ons juist niét vraagt om nog volmaakter te worden."

De ideale manier om je blik open te houden? Filosoferen. Niet van het krieken van de dag tot de avond valt. Honderdtachtig seconden per dag volstaat, vertelt Fabrice Midal in zijn boek ‘Drie minuten filosofie’. Elk hoofdstuk begint met een quote van een schrijver, dichter of schilder, zoals George Orwell, Albert Camus of Gertrude Stein. Waarna de filosoof je vraagt om die uitspraak drie minuten lang te analyseren.

Quote Filosofe­ren ons wakker en verheldert ons denken. Daarom hebben we het ook zo hard nodig. Filosoof Fabrice Midal

In onze samenleving is de druk om perfect te zijn volgens schrijver Fabrice Midal te groot. Hij wil mensen stimuleren om een open blik te houden, ook in onze moderne wereld. De ideale manier om je blik open te houden? Filosoferen. “Het brengt ons in verwarring”, aldus Midal. “Het wil ons niet geruststellen maar schudt ons wakker en verheldert ons denken. Daarom hebben we het ook zo hard nodig.”

Filosoferen is vandaag de dag zelfs belangrijker dan ooit, omdat het volgens Fabrice Midal haaks staat op het huidige dogmatische denken: iedereen houdt halsstarrig vast aan zijn mening. “Het staat haaks op alle theorieën van de experts. Van de mensen die alles al begrijpen, alles al weten, en je dat zo goed laten voelen.”

Socrates’ methode

Hij haalt daarbij Socrates aan, de Grieks-Atheense filosoof die zo’n vierhonderd jaar voor Christus leefde en wordt beschouwd als een van de grondleggers van de westerse filosofie. Socrates was namelijk van mening dat hij nergens een expert in was en trok daarom de straat op om in gesprek te gaan met anderen.

“Hij wilde ons niet de les lezen”, zegt Midal. “Integendeel, hij verklaarde juist dat hij niets wist, dat hij niet eens ‘wijs’ was – een staat die volgens hem alleen de goden bereikten, als die al bestonden. Wij zijn zeker geen goden, dus het heeft geen zin om daarnaar te streven. Laten we mens zijn. Daar hebben we alles bij te winnen.”

Omdat de filosofie dat weet, vraagt ze ons niet om ‘wijs’ te worden, benadrukt de filosoof. “Geen volmaakt wezen, geen god... nee: filosofie vraagt om vrede te sluiten met onze eigen menselijkheid."

Rendementsdenken

Midal vindt het ook belangrijk dat we loskomen van het alomtegenwoordige rendementsdenken. “Die levenswijze reduceert alles tot middelen, bronnen van inkomsten die gemanaged en te gelde gemaakt moeten worden”, zegt hij.

Met andere woorden: time is vandaag money, en dat weegt op ons. “Filosoferen kan ons helpen, omdat het ons juist niet vraagt om nog kalmer te worden, nog volmaakter, als een soort robot of een algoritme, en zo mee te werken aan het bevorderen van grofheid en geweld.”

Klaar om jouw menselijkheid weer te laten floreren? Wij selecteerden een quote én Fabrice Midals bijbehorende uiteenzetting.

“Een kopje koffie biedt je, als het leeg is, nog even tijd om na te denken.” – Gertrude Stein Fabrice Midal: “Vreemd! Hoezo krijg je van een kop koffie tijd om na te denken? Denken staat in onze ogen gelijk aan intellectuele overpeinzing. Gertrude Stein, een verrassende dichteres uit de twintigste eeuw, bevriend met onder anderen Picasso, was precies de tegengestelde mening toegedaan. Alledaagse handelingen kunnen een heel diepzinnige betekenis hebben en ons leven veranderen.” Ben je gestrest? “Dan heb ik een voorstel voor je”, zegt Fabrice Midal. “Drink een kop koffie. En als je geen koffie lust, is er nog geen man overboord: thee kan ook heel goed. Het belangrijkste is dat je de tijd neemt om iets te drinken. Want door die simpele handeling alleen al verander je je relatie tot de tijd.” Quote Tijdens het koffiedrin­ken maak je je los van dagelijkse beslomme­rin­gen. Zo kan een moment in de tijd je op nieuwe gedachten brengen. Filosoof Fabrice Midal “Je kunt de verrukkelijke geur van je koffie – of je thee – opsnuiven, de unieke smaak proeven. En tijdens het drinken licht je je anker. Je verzeilt in de dichtheid van de tijd. Met andere woorden: tijdens het koffiedrinken doe je iets wat niet direct met koffie te maken heeft. Je maakt je los van je dagelijkse beslommeringen. En zo kan een moment in de tijd je op nieuwe gedachten brengen.” “Als je je koffie opgedronken hebt, is die tijd er nog. Die blijft nog even hangen. Het belangrijkste is namelijk dat tijdens die pauze, in zekere zin, alles veranderd is. Datgene waar je een paar minuten geleden nog zo boos over was raakt je nu een stuk minder. En je bent beschikbaarder.” “We moeten deze diepe, weidse ervaring echter niet verwarren met wat velen ‘kleine geluksmomenten’ noemen. Het is geen kwestie van je verheugen over kleine dingen die eigenlijk een beetje flauw zijn; dit gaat over het van onder tot boven vrijmaken van je hele leven.”

