Elke dag 10.000 stappen zetten doet minder voor je gewicht dan je denkt, toont nieuwe studie

‘La­dies-on­ly gyms’ trekken steeds meer volk. “We trainen absoluut niet alleen met lichte gewichten”

Voor veel vrouwen is het niet evident om een fitness binnen te stappen. “71 procent voelt zich er bekeken, gevolgd of ongewenst aangeraakt”, toont onderzoek. Het verklaart het succes van de ladies-only gyms in ons land. Personal trainster Jaimy opende er een: zij weet hoe je als vrouw je lijf fitter krijgt — dat doe je met ándere oefeningen dan die voor mannen — en geeft tips die je van je ‘fitnessschaamte’ afhelpen. “Krachttraining is veel effectiever dan uren op de loopband staan.”

28 september