Exclusief voor abonnees Elke Clijsters en Jelle Van Damme over hun herwonnen geluk en moeilijke scheiding: “Elke was een soort slechte verslaving. Ik heb haar het leven zuur gemaakt” Anke Michiels

15 juni 2019

09u02 1 Nina True love conquers all. In 2016 liep het huwelijk van Elke Clijsters (34) en Jelle Van Damme (35) op de klippen. Vandaag, drie jaar na hun echtscheiding, kijken ze elkaar opnieuw verliefd in de ogen. Met het nodige mea culpa, met beschadigd vertrouwen, met werk aan de winkel. Maar ook met deze rotsvaste overtuiging: “Wij zien elkaar gewoon te graag.” Of hoe ware liefde altijd komt bovendrijven, en al helemaal op Mallorca.

Afspraak in een zonovergoten baai. Helderblauw zeewater, kabbelende golven. En onder die ene parasol twee mooie mensen. Elke Clijsters en Jelle Van Damme komen hier een paar dagen op adem. De voetbalcompetitie is achter de rug en Elke komt haar bouwwerf bezoeken: ze heeft op Mallorca een stuk grond gekocht. Daarop wordt een huis gebouwd waarin ze retraites zal organiseren.

Er is de jongste jaren wel wat inkt gevloeid over het koppel, trotse ouders van Cleo (9) en Cruz (10). De voetballer en de dochter van Lei Clijsters trouwden in 2008. In 2014 zat er al een kreukje in hun relatie, maar ze hielden dapper stand. Twee jaar later bleek het water toch te diep en er volgde een echtscheiding.

En dan, een maand geleden, was er plots zijn post op Instagram: ze zijn terug samen. Dat gaat nog niet zonder moeilijke momenten, geven ze eerlijk toe. Af en toe knakt er zelfs een stem tijdens dit gesprek, of vangt er een ooghoek vocht. Maar er is vooral dankbaarheid. Een zekere schoonheid. En een heilig geloof in de kracht van hun liefde.

