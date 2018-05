Eline Powell werkt zich naar de top in Hollywood David Devriendt

19 mei 2018

08u37 0 Nina Vlaamse Hollywoodactrice Eline Powell spartelt zich naar de top. Op het kleine scherm, als bloeddorstige zeemeermin in de Amerikaanse tv-serie ‘Siren’, straalt ze een en al zelfvertrouwen uit. In het echte leven heeft de Belgische Eline Powell (28) al door vele watertjes gezwommen. Jaren geplaagd door onzekerheden, immens veel opgeofferd voor haar passie. «Het heeft zijn tijd nodig gehad, maar nu ben ik blij dat ik er ben.»

De ster zijn van een grote Amerikaanse tv-show komt zo met zijn privileges: een hele entourage in je kielzog hebben, in vijfsterrenhotels verblijven, rondgebracht worden in een limousine ... Een ander zou al meteen beginnen te zweven, maar Eline Powell – néé, Eline Pauwels – blijft er allemaal heel nuchter bij. De Vlaamse heeft er dan ook zeven jaar lang hard genoeg voor geknokt en afgezien. Soms kreeg ze de ene afwijzing na de andere te slikken. Elke keer opnieuw was het een zware deuk voor haar zo al breekbare zelfvertrouwen. Een pijnlijke en akelige periode, die nu gelukkig achter haar ligt. Nee, cadeau heeft het ze niet bepaald gekregen.

